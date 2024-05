Abschied mit Saisonende? Für diese beiden Profis gibt es wohl keine Zukunft bei Fortuna

Für Marlon Mustapha wird die Zeit in Düsseldorf allem Anschein nach ebenfalls enden. Zwar konnte sich der Österreicher in seiner Zeit am Rhein wenigstens zwei Mal in die Torschützenliste eintragen, in seinem Premierenspiel in Paderborn (3:4) und dann beim 4:0 in Osnabrück. Insgesamt war es aber einfach zu wenig, was der Wiener auf der Mittelstürmerposition anbot, und so stand er im Relegations-Hinspiel in Bochum nicht einmal im Kader, am Montagabend wurde er dann nicht eingewechselt.