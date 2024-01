Entscheidung für Daferner Warum es in der Stürmerfrage ein Umdenken bei Fortuna-Trainer Thioune gegeben hat

Eigentlich war alles ganz anders geplant – und es ist dann genauso wie gewünscht gekommen. In etwa so kann man die Stürmersuche bei Zweitligist Fortuna in den vergangenen Monaten beschreiben. Denn eigentlich wollten die Rheinländer Simon Zoller für die Sturmspitze verpflichten, weil er ihrem ausgemachten Profil am ehesten entsprach.