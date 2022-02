Zur Unterstützung von Klaus Allofs : Christian Weber wird neuer Sportdirektor bei Fortuna

Christian Weber (l.) und Klaus Allofs. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Was unsere Redaktion bereits am Montag exklusiv berichtete, ist nun offiziell. Christian Weber steigt bei Fortuna zum Sportdirektor auf. Bereits bei der Partie gegen den FC Schalke 04 wird der 38-Jährige in seiner neuen Funktion auf der Düsseldorfer Bank Platz nehmen.

Nach der Anfang Februar vollzogenen Neustrukturierung der Vorstandsebene bei Fortuna wird es auch Veränderungen im Vorstandsbereich Sport unter Klaus Allofs geben: So wird Christian Weber neuer Sportdirektor bei den Rot-Weißen. Bereits bei der Partie gegen den FC Schalke 04 (Sonntag, 13. Februar, 13.30 Uhr) wird der 38-Jährige in seiner neuen Funktion auf der Fortuna-Bank Platz nehmen. Sascha Rösler und Torge Hollmann erhalten neue Funktionsbezeichnungen. Rösler fungiert zukünftig als „Leiter Lizenzfußball“, Hollmann als „Leiter Sportadministration“.

„Nach den Veränderungen auf der Vorstandsebene war es sinnvoll, auch die Verantwortungsbereiche in meinem Ressort Sport neu zu definieren und zu ordnen. Christian Weber wird dabei in seiner neuen Rolle als Sportdirektor einen sehr kurzen Draht zu mir haben und als Bindeglied zu Trainerteam und Mannschaft fungieren. Zudem ist er mitverantwortlich für die Kaderplanung“, sagt Sportvorstand Klaus Allofs in einem offiziellen Klub-Statement. „Wir sind froh, dass wir mit Christian eine sehr gute interne Lösung finden konnten. Die Besetzung beweist, dass Fortuna auch außerhalb des Platzes über einiges Potenzial verfügt.”

Der neue Sportdirektor Weber, gebürtiger Saarbrücker, steht – mit einer kurzen Unterbrechung – seit 2009 in den Diensten Fortunas. 2015 wurde Weber Mitarbeiter in der Geschäftstelle, in der er zuletzt als Chef-Scout wirkte. Nun also eine erneute Beförderung. „Ich freue mich auf die Aufgaben, die nun vor mir liegen, und bedanke mich für das Vertrauen von Klaus Allofs, hier bei der Fortuna eine neue Rolle einnehmen zu können“, sagt Weber selbst. „Mein kurzfristiger Fokus liegt darauf, den Trainer und die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen, damit wir unsere sportlichen Ziele erreichen. Perspektivisch wird es unsere Aufgabe als Team sein, dafür zu sorgen, Fortuna wieder in die Erfolgsspur zu führen.”

Sascha Rösler ist seit 2010 (ebenfalls mit kurzer Zwischenstation bei Alemannia Aachen) Teil der Fortuna. Als Führungsspieler erzielte er im Fortuna-Trikot 22 Tore in 60 Spielen, bereitete 18 weitere Treffer vor und war in der Saison 2011/12 maßgeblich am Aufstieg in die Bundesliga beteiligt. 2013 hat der heute 44-jährige Rösler die Funktion des Teammanager übernommen.

Torge Hollmann verstärkte 2019 das Team rund um die Lizenzmannschaft. Zuvor war der 40-Jährige Geschäftsführer von Traditionsverein Eintracht Trier. Außerdem war er dort in der sportlichen Leitung und im Trainerteam aktiv. In seiner aktiven Laufbahn spielte er in der Bundesliga für den SC Freiburg und in der Zweiten Liga für den SV Wehen Wiesbaden.

