Schon drei Elfmeter für Fortuna : Preußers System soll Gegner auch zu Fouls zwingen

Düsseldorf Hagelte es in der Vorsaison noch Elfmeter gegen die Fortuna, so wurden nun in drei Pflichtspielen schon drei für sie gepfiffen. Zufall? Eher nicht. Trainer Christian Preußer erklärt die Hintergründe des aktuell umgedrehten Trends.