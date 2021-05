Verein bestätigt : Christian Preußer wird neuer Trainer von Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf Was unsere Redaktion bereits gestern vermeldete, ist nun offiziell: Christian Preußer übernimmt das Traineramt bei Fortuna Düsseldorf. Der 37-Jährige erhält einen Vertrag bis 2023.

Plötzlich ging alles ganz schnell. Am Pfingstmontag gab Fortuna bekannt, dass sie den den auslaufenden Vertrag mit Trainer Uwe Rösler nicht verlängern wird. Drei Tage später steht sein Nachfolger bereits fest: Kostenpflichtiger Inhalt Wie unsere Redaktion bereits gestern verkündete, wird Christian Preußer das Traineramt in Düsseldorf übernehmen. Der Verein bestätigte diese Meldung einen Tag später. Der 37-Jährige wechselt von der U23 des SC Freiburg in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt und unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre bis 2023.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir Christian Preußer für die Aufgabe bei unserer Fortuna gewinnen konnten“, erklärt Sportvorstand Uwe Klein in einem offiziellen Statement. „Christian steht für Kontinuität und hat uns in unseren Gesprächen mit seinem Konzept rundum überzeugt. Christian bringt alles mit, um in den nächsten Jahren Erfolg in Düsseldorf zu haben.“