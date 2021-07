Das war heute im Trainingslager los : Warum Hennings und Bunk nicht auf dem Rasen standen

Service Bad Leonfelden Tag 2 im Trainingslager von Fortuna im oberösterreichischen Bad Leonfelden. Cheftrainer Preußer hat seine Mannschaft erstmals zu zwei Einheiten am Tag auf den Platz gebeten. Hoffmann und Siebert haben eine leichte Laufeinheit absolviert. Warum Hennings komplett fehlte und auch Bunk passen musste.

So lief der Tag Rituale, so wichtig. Trainer Christian Preußer hat angeordnet, dass alle im Tross der Düsseldorfer nach Möglichkeit mindestens eine Strecke zum Trainingsplatz mit dem Rad meistern sollen. Das Mannschaftshotel ist etwa zwei Kilometer von der Sportanlage entfernt. Am Samstag beteiligten sich sogar die Vorstände an der Tour und radelten mit. Beim Rückweg wird ein wenig auf den Kräfteverschleiß geachtet. Wer sich müde fühlt, tritt den Weg den Berg hinauf mit dem Bus an. Nicht so der Vorstand des Zweitligisten. Die Herren Thomas Röttgermann, Klaus Allofs, Uwe Klein und Christian Koke machten sich zusammen zu einer Fahhradtour im Mühlviertel auf. Röttgermann berichtete hernach stolz von Spitzengeschwindigkeiten von rund 60 Kilometern pro Stunde mit dem E-Bike.

Wer gerade angeschlagen ist Rouwen Hennings hat eine Auszeit verordnet bekommen. Der Routinier hatte leichtere Schmerzen in der Wade verspürt. Nach Absprache mit dem medizinischen Stab setzte der Angreifer zunächst aus. Preußer: „Wir wollen da überhaupt kein Risiko eingehen. Ich hoffe, dass es nur eine Frage von Tagen ist. Wir müssen mal am Sonntag schauen.“ Leicht lädiert: Christoph Klarer hatte den Oberschenkel bandagiert, Kristoffer Peterson lief auch nicht ganz rund. Beide waren allerdings bei der zweiten Einheit ganz normal dabei. Für Daniel Bunk war die Einheit indes beendet, bevor sie überhaupt richtig angefangen hatte. Der 17-Jährige hatte sich am Vormittag den Knöchel verletzt, probierte es nochmal, doch der Schmerz war offenbar zu groß. Und so saß er auf einer Auswechselbank mit einem Eisbeuteln auf der lädierten Stelle.

Das macht Hoffnung Endlich Sonne über Oberösterreich. Nach etlichen Regentagen (inklusive Hagel) zieht es langsam auf. Personell gibt es aber auch bei Fortuna wieder ein wenig Grund für Optimismus: die Innenverteidiger Jamil Siebert und Andre Hoffmann haben leichte Laufeinheiten absolviert. Preußer: „Wir sind bei beiden wie es dann immer so heißt im Plan. Müssen jetzt abwarten, wie es sich entwickelt.“ Allerdings sagt der Trainer auch: „Bei Andre wird es noch was dauern. Wir müsse sehen, wie er auf die nächsten Belastungsschritte reagiert.“

Was trainiert wurde Preußer beschränkt sich noch mit seinen Übungen auf kleinere Felder und setzt nicht den ganzen Platz ein. Und doch bekommen die Spieler auch schon so einen ganz guten Eindruck davon, was auf sie zukommen wird. Der Trainer legt viel Wert auf Gegenpressing, heißt: alle sind ständig in Bewegung. Preußer ist ein sehr akribischer Trainer, legt viel Wert auf kleine und große Details, mischt sich ein, geht immer wieder zu einzelnen Spieler und tauscht sich mit ihnen aus. „Taktisch wird es jetzt immer mehr“, sagt Preußer. Auffällig: der Trainer achtet drauf, immer wieder neue Reize zu setzen und Wettbewerbe einzubauen, in denen man sich vergleichen kann. Am Ende der Spät-Einheit stand Lattenschießen an.

Was sonst noch los war Aufsichtsratsvorsitzender Björn Borgerding ist zu einem Kurzbesuch im Trainingslager vorbeigekommen. Er bleibt vermutlich noch bis Montag. Auf seiner Agenda stehen Gespräche mit dem Vorstand und dem Trainer.

Was am Sonntag ansteht Zunächst eine Trainingseinheit um 10 Uhr, um 17 Uhr dann das erste Testspiel gegen die Würzburger Kickers. Um möglichst vielen etwas mehr Spielpraxis zu geben, hat man sich auf eine etwas unorthodoxe Dauer von 4 Mal 30 Minuten geeinigt. Anpfiff ist in Wimpassing in der Nähe von Linz. Durch die aktuellen Ausfälle könnte Preußer in die Bredouille kommen, was die individuellen Einsatzzeiten angeht – ihm stehen aktuell nur 19 Feldspieler zur Verfügung. Also mindestens zwei werden etwas länger auf dem Platz stehen.

Was man noch wissen sollte Die Huber-Arena ist die Heimstätte vom FC Wels (gibt es seit 2003 nach einer Fusion) im Ortsteil Wimpassing. In Wels gibt es zwei „dominante“ Fußballmannschaften, FC Wels und den WSC Hogo Hertha Wels, letzterer spielt in der ersten ÖFB-Cup Runde gegen FC Red Bull Salzburg. Beide Vereine spielen in der dritthöchsten Liga Österreichs.