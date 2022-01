Fortuna-Trainer Preußer nach 0:3 in Bremen : „In den nächsten Tagen wird es sehr kritisch“

Bremen Die Lage bei Zweitligist Fortuna spitzt sich immer weiter zu. Nach der 0:3-Niederlage beim SV Werder Bremen werden die Argumente für Trainer Christian Preußer immer weniger. Wie er das Spiel einordnet. Was er in den kommenden Tagen erwartet.

Christian Preußer ist darum bemüht, das gerade Erlebte irgendwie einzuordnen. Doch es fällt ihm merklich schwer, in Worte zu fassen, was sich im Prinzip seit Saisonbeginn sehr verlässlich wiederholt: Die von ihm trainierte Mannschaft liefert einfach nicht ab. Jedenfalls nicht in dem Maße, als dass sie realistische Chancen hätte, gegen Teams aus der Gewichtsklasse von Werder Bremen gewinnen zu können. Wohlgemerkt: Auch gegen deutlich kleinere Kaliber sah man nicht besonders gut aus.

Nun also Werder. Ein Spiel, bei dem man nicht wirklich das Heft des Handelns an sich reißen konnte. Dass man aber schließlich komplett vergeigte, nachdem sich Kristoffer Peterson zu einer unfassbar dümmlichen Aktion hinreißen ließ. Sein völlig übermotiviertes Einsteigen an der Seitenlinie war schlicht unprofessionell. Es passte aber in sein schwaches Gesamtbild.