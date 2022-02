Zweitligist in der Krise : Fortuna trennt sich von Trainer Preußer – Nachfolger steht schon fest

Update Düsseldorf Die Entscheidung in Düsseldorf ist gefallen. Der Zweitligist trennt sich nach Informationen unserer Redaktion von Trainer Christian Preußer. Auch der Nachfolger steht schon bereit. Wer Fortuna nun zum Klassenerhalt führen soll.

Die Entscheidung bei Fortuna ist gefallen! Nach Informationen unserer Redaktion wird Christian Preußer am Dienstag von seinen Aufgaben entbunden. Auch der Nachfolger steht bereits fest: Daniel Thioune soll die Düsseldorfer in der Liga halten. Es deckt sich mit Informationen des „Express“, der zuerst darüber berichtet hatte.

Das ist nun nicht mehr möglich. Der 47-Jährige muss nun mit dem vorhandenen Kader auskommen – und in ab Mittwoch auf das schwere Spiel gegen den FC Schalke 04 vorbereiten. Zuletzt war Thioune beim Hamburger SV in der Verantwortung. Dort wurde kurz vor Ende der vergangenen Saison beurlaubt, doch auch sein Nachfolger Horst Hrubesch verpasste den Aufstieg. Vor seiner Station in Hamburg trainert Thioune drei Jahre lang den VfL Osnabrück. Er weiß also, wie Abstiegskampf geht.