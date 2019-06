Marketing-Vorstand Christian Koke : Fortunas neuer Mann fürs Geldverdienen

Düsseldorf Christian Koke ist neuer Marketing-Vorstand. Im Bereich Vermarktung gibt es somit nun im Grunde ein personelles Überangebot.

Reinhold Ernst wählt ein leicht verständliches Bild: „Friedhelm Funkel braucht gute Spieler, deshalb müssen wir die Einnahmeseite erhöhen“, sagt Fortunas Aufsichtsratsvorsitzender. Zu diesem Zweck hat seit Montag ein neuer Marketing-Vorstand beim Düsseldorfer Fußball-Bundesligisten die Arbeit aufgenommen: Christian Koke, 46 Jahre alt, mit reichlich beruflicher Erfahrung an den Schnittstellen zwischen Vermarktung, Sport und Stadt Düsseldorf . Und der Neue ist von sich und seiner Arbeit überzeugt. „Wir können große Partner für Fortuna gewinnen“, sagt Koke. Fest steht: Fortuna, deren Ziel es ist, sich in der Bundesliga zu etablieren, hat im Bereich Marketing nun im Grunde ein personelles Überangebot. Ernst ist aber davon überzeugt, dass zu viele Köche eben nicht den Brei verderben, sondern sich gut ergänzen werden.

Neben Koke hat auch Thomas Röttgermann, seit Mitte April Vorstandsvorsitzender, vor allem Marketing-Erfahrung in seiner Vita vorzuweisen. „Vermarktung ist ein Handwerk“, sagt der 59-Jährige. „Wir müssen unsere Emotionen, unsere Attraktionen in geschickten Paketen unseren Partnern anbieten. Bei Vereinen, die gut aufgestellt sind, ist die Säule der Vermarktungserlöse genau so groß wie die der TV-Geld-Erlöse. Bei uns aber nicht. Aber ich freue mich über Dinge, die wir ändern können.“

Nun sind zwei Marketingexperten bestimmt kein Nachteil, doch Fortuna hat in Alexander Steinforth noch einen weiteren Spezialisten in diesem Gebiet. Der 34-Jährige ist unter der Vorstandsebene als „Direktor Strategie und Geschäftsentwicklung“ angestellt. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Steinforth auch als Kandidat für den Marketing-Vorstandsposten im Aufsichtsrat diskutiert wurde. Und auch Steinforth selbst war an einem internen Aufstieg sehr interessiert. „Er ist nach wie vor Direktor, verantwortet Strategie, Marke und Geschäftsentwicklung und ist mir zugeordnet“, sagt Röttgermann. Auf Nachfrage, ob das auch so bleiben soll, sagt der Vorstandschef: „Selbstverständlich. Ich wüsste nicht, warum nicht.“