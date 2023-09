Beim Heimspiel gegen Paderborn Diese Aktion in der Arena hat auch Fortuna-Trainer Thioune überrascht

Am Ende lag das Ergebnis gewiss nicht an dieser Aktion. Fortuna Düsseldorf unterlag dem SC Paderborn, weil in zwei Aktionen individuelle Fehler den Gästen aus Ostwestfalen zu viel Freiraum beschert haben. Und so standen die Rheinländer am Ende mit leeren Händen da. Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage – ein klassisch durchwachsener Start in die Spielzeit.