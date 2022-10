Hiobsbotschaft für Linksverteidiger Gavory : Diesen Vorwurf macht Fortuna-Trainer Thioune dem KSC-Coach

Düsseldorf/Karlsruhe 2:0 beim Karlsruher SC gewonnen und eine starke Saisonleistung abgeliefert – also alles Friede, Freude, Eierkuchen bei Fortuna? Auch noch am Tag danach hat sich Cheftrainer Daniel Thioune über einige Äußerungen seines Kollegen echauffiert. Worum es bei dem Zwist geht.

Daniel Thioune nahm sich nach dem Training noch etwas Zeit für ein Austausch abseits des Tagesgeschäfts. Er stand einige Minuten mit Marcel Gaus zusammen. Hinterher darauf angesprochen, ob man das Gespräch auch so deuten könne, dass Gaus vielleicht doch eine Option beim Zweitligisten sei, dementierte der 48-Jährige deutlich.

„Es war rein die Nachfrage, wie es ihm geht“, sagt Thioune. „Es hat mich einfach interessiert, was sich bei ihm bewegt.“ Sinn machen würde es schon, denn Nicolas Gavory hat sich im Abschlusstraining vor dem Spiel beim Karlsruher SC eine Sehnenverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Der 27-Jährige fällt damit für längere Zeit aus.

Die Gedanken und Gefühle von Thioune waren indes noch bei der Pressekonferenz in Karlsruhe. Die Aussagen von KSC-Trainer Christian Eichner hatten ihn verstört. „Ich bin schon bei dem Vergleich mit Uwe Rösler ausgestiegen. Das war schon völlig unangemessen aus meiner Sicht. Völlig irritierend“, sagt Thioune. „Wir hätten gestern die Tabellenplätze tauschen können, dann hätte ich ihm auch nicht zum Aufstieg gratuliert. Vielleicht war es etwas Selbstschutz, um vielleicht auch etwas nicht zu erklären, was er nicht erklären konnte, weil er keine Lösung dafür hatte, was wir gespielt haben. Es ist mir einfach schwergefallen, ihm zu folgen.“

Ein klärendes Gespräch zwischen den beiden wird es zeitnah nicht geben. „Ich fühlte mich an vergangene Saison erinnert, da hat er auch schon den Vergleich mit Uwe Rösler gebracht. Ich kenne Christian ein wenig, wir hatten vor ein paar Wochen noch ein recht normales Gespräch. Es war von ja auch nicht böse gemeint. Ich konzentriere mich auf das, was am Sonntag passiert ist.“

