Platzsturm nach 1:2-Niederlage gegen FCK : Fortuna-Chaoten versauen Fußballfest

Meinung Düsseldorf Die Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern wird überschattet von dem Fehlverhalten einer Handvoll Düsseldorfer Anhänger, die völlig die Nerven verloren haben. Einmal mehr präsentiert sich die Fanszene von Fortuna nicht in einem guten Licht. Provokationen hin. Provokationen her.

Zum sportlichen Wettstreit gehört auch das Verlieren. 44.422 in der Arena – so viele wie schon lange nicht mehr. Eine beeindruckende Kulisse vor allem durch die Unterstützung der Anhängerschaft des 1. FC Kaiserslautern, mehr als 10.000 sind aus der Pfalz an den Rhein gereist. Doch einige Fortuna-Anhänger konnten mit so vielen Emotionen nicht umgehen und haben Grenzen deutlich überschritten.