Wegen Coronakrise : Fortuna gegen Paderborn - Chronologie einer Absage

Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel (li.) und Vorsitzender Thomas Röttgermann hatten einen ereignisreichen Arbeitstag. Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf Seit den frühen Morgenstunden wurde am Freitag über den Ausfall der Partie diskutiert. Die endgültige Entscheidung fiel aber erst um 16.12 Uhr.

Es war eine zähe Hängepartie, bis Fortunas für Freitagabend angesetztes Bundesligaspiel gegen den SC Paderborn endlich abgesagt war. Wir haben die zeitliche Abfolge zusammengestellt.

7.30 Uhr Fortunas Offiziellen ist schon am Morgen bekannt, dass das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Vormittag über eine Absage des 26. Spieltages debattieren wird. In Düsseldorf rechnet man mit einer knappen Entscheidung, weiß daher nicht, was kommen wird. Man erwartet einen Bescheid am frühen Nachmittag.

Foto: dpa/Arne Dedert Infos Die wichtigsten Fragen zum Bundesliga-Stopp.

10.20 Uhr Die DFL teilt ihre Entscheidung mit: Das Präsidium schlägt der Mitgliederversammlung eine Aussetzung des Spielbetriebs der Bundesliga und der 2. Bundesliga ab Dienstag bis einschließlich 2. April von. Den aktuellen Spieltag wolle man aber noch als Geisterspieltag durchführen.

11 Uhr Die Paderborner haben bereits zwei Spieler in Ostwestfalen gelassen, da sie Grippesymptome aufweisen. Nun liegt auch noch Trainer Steffen Baumgart in einem Düsseldorfer Hotel flach, hat Fieber. Ärzte kommen, machen einen Corona-Test. Das Ergebnis wird zwischen 15 und 17.30 Uhr erwartet. Sollte es positiv sein, müsste das gesamte Team in Quarantäne.

Foto: dpa/Jan Woitas Infos „Am Ende des Tages gewinnt dann doch nicht das Geld“.

12.20 Uhr Die Stadt Bremen sagt das Montagspiel von Werder gegen Bayer Leverkusen ab. Die Stadtoffiziellen hatten trotz des Geisterspiels bis zu 3000 Menschen rund ums Weserstadion erwartet und daher diese Entscheidung getroffen.

13.10 Uhr Erste Gerüchte verbreiten sich, dass das Fortuna-Spiel ebenfalls abgesagt sei. Die Vereinsoffiziellen dementieren.

15 Uhr Fortunas Vorstand bittet die DFL, das Spiel unabhängig vom Ergebnis des Corona-Tests bei Baumgart abzusagen. „Das Risiko ist aus unserer Sicht einfach zu hoch“, sagt Vorstandschef Thomas Röttgermann im Gespräch mit unserer Redaktion. „Die Gesundheit und der Schutz müssen absoluten Vorrang vor wirtschaftlichen Überlegungen haben.“ Zudem warnen die Düsseldorfer Verantwortlichen nach der Absage des Montagspiels davor, dass es zu einer Situation komme, in der Mannschaften eine unterschiedliche Anzahl von Spielen absolviert hätten. „Nach Lage der Dinge würde es absolut Sinn machen, auch diesen Spieltag komplett abzusagen“, betont Röttgermann.

15.50 Uhr Das Ergebnis des Corona-Tests bei Baumgart ist negativ. „Es stehen aber noch Ergebnisse von Spielern aus. Sobald es weitere Neuigkeiten gibt, werden wir Euch informieren“, teilt der SC Paderborn mit.