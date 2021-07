Prognose der Buchmacher : So viel verdienen Sie an einem Fortuna-Aufstieg

Marcel Sobottka wird von den Fans gefeiert. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Wer steigt auf, wer steigt ab? Diese Frage stellen sich viele Fußball-Fans vor dem Start der neuen Saison in der Zweiten Liga. Die Buchmacher haben ihre Prognose bereits gefällt. An Fortuna Düsseldorf hat man recht hohe Erwartungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In weniger als zwei Wochen startet die Zweite Liga mit dem Auftaktspiel zwischen Schalke und Hamburg. Fortuna steigt am Sonntag beim Auswärtsspiel in Sandhausen in die neue Spielzeit ein. Und wie so häufig fragen sich die Fans: Wo steht meine Mannschaft eigentlich? Fortuna konnte zwar in der vergangenen Spielzeit einige gute Ansätze zeigen, schlussendlich reichte es aber nicht zum großen Wurf. Mit dem neuen Cheftrainer Christian Preußer soll nun ein attraktiverer Fußball in Düsseldorf gespielt werden.

Für die Buchmacher Grund genug, um Fortuna in der kommenden Saison einen positiven Trend zu prognostizieren – auch wenn es für den Aufstieg nicht ganz reicht. Beim Sportwetten-Anbieter „Tipico“ liegt die Quote auf einem Düsseldorfer Aufstieg bei nur 3,6 (im Erfolgsfall gibt es bei zehn Euro Einsatz 36 Euro zurück). Bei „Bwin“ hat Fortuna sogar nur eine Quote von 3,5. Geheimfavorit St. Pauli hat bei „Tipico“ im Vergleich eine Quote von 13.

Nur drei Teams werden laut den Buchmachern stärker als Fortuna eingeschätzt. Der FC Schalke 04 (Quote 1,85), Werder Bremen (Quote 2,0) und der Hamburger SV (Quote 2,7) nehmen die ersten drei Plätze ein. Knapp hinter Fortuna reihen sich Hannover 96 (Quote 4,8), Holstein Kiel (Quote 5,5) und der 1. FC Nürnberg (Quote 6,0) ein.

Foto: Frederic Scheidemann/Gabriel Boia/Scheidemann 34 Bilder Diese Spieler könnten bei Fortuna den Durchbruch schaffen

Alle jene Klubs müssen höchstwahrscheinlich nicht um Klassenerhalt bangen. Da gibt es – jedenfalls laut der Buchmacher – ganz andere Kandidaten. Für „Tipico“ ist der Abstieg von Erzgebirge Aue und des SV Sandhausen am wahrscheinlichsten (beide Quote 2,25). Erst dahinter kommen die beiden Hansa Rostock (Quote 2,7) und Dynamo Dresden (Quote 3,0).

Falls Sie ganz mutig sind – oder ein Masochist –, können Sie auch auf einen Abstieg der Fortuna wetten. Falls dieser Tipp dann tatsächlich eintreffen würde, bekämen Sie bei zehn Euro Einsatz 350 Euro zurück. Auf diesen möglichen Gewinn würden die meisten Fortuna-Fans aber wohl sehr gern verzichten..

(pab)