Verfassungsschutz ist alarmiert nach Rede Was Fortunas Baupartner mit türkischem Skandal-Politiker zutun hat

Exklusiv | Düsseldorf · Im Schatten der Arena soll in den kommenden Monaten ein Prestigeprojekt von Fortuna entstehen. Der Zweitligist will in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Peker ein Funktionsgebäude für rund 25 Millionen Euro realisieren. Jetzt erschüttern schwere Vorwürfe die Beziehung. Was passiert ist. Die Reaktionen.

20.01.2023, 15:25 Uhr

So soll das Trainingsgelände mit Funktionsgebäude irgendwann einmal aussehen. Foto: Entwurf: RKW Architektur+, Visualisierung: Formtool

Von Gianni Costa Chefreporter Sport