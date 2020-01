18 Tore in der Hinrunde sind zu wenig : Fortuna braucht mehr Offensivkraft

Meinung Marbella Defensiv stimmt es bei Fortuna, das bewies die Leistung im Testspiel gegen Enschede am Dienstag nochmal. Doch ein Problem bleibt: die Offensive. Trainer Friedhelm Funkel verlagert den Trainingsschwerpunkt.

Es sah gar nicht schlecht aus, was Fortuna im Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Twente Enschede (1:1) am Dienstag auf den Platz brachte. Allerdings mit Einschränkungen. Denn während defensiv schon viel stimmte, war die offensive Darbietung eher mau. Nun sollte man Testspiele ohnehin nie als echten Maßstab heranziehen, doch es bestätigt das Bild der Hinrunde: Bei eigenem Ballbesitz fehlen Fortuna die spielerischen Möglichkeiten, um für Torgefahr zu sorgen.

Das hat Trainer Friedhelm Funkel natürlich auch erkannt und begann am Mittwochmorgen damit, auf dem Trainingsplatz in Marbella vermehrt offensive Spielformen üben zu lassen. Denn eines ist klar: 18 Tore in der Hinrunde waren zu wenig. Eine ähnlich geringe Ausbeute in den verbleibenden 17 Partien dürfte wohl eher nicht für den Klassenerhalt reichen.