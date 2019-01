Kommentar zu Funkel-Entscheidung: Haltung von Fortuna nicht nachvollziehbar

Meinung Marbella Fortuna Düsseldorf und Friedhelm Funkel gehen am Ende der Saison getrennte Wege. Einiges daran ist absolut nicht nachzuvollziehen. Die Bosse riskieren, ein funktionierendes Gebilde zu zerstören.

Friedhelm Funkel hat seit März 2016 eine beeindruckende Geschichte bei Fortuna geschrieben: Klassenerhalt in der zweiten Liga als Feuerwehrmann, Konsolidierungsjahr 2017, Aufstieg 2018 und nun der 14. Platz nach der Hinrunde mit sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze in der Bundesliga - vor weitaus finanzstärkeren Klubs wie dem VfB Stuttgart oder Hannover 96. Wenn dieser Arbeitsnachweis nicht für eine Vertragsverlängerung reicht, welcher denn dann?

Denn alle Beteiligten wiederholen doch immer wieder, dass man als Außenseiter in dieser Liga nur eine Chance hat, wenn man als Einheit besteht. Und dazu ist Ruhe nötig. In guten wie in schlechten Zeiten. Und nun, ausgerechnet in guten Zeiten, nach neun Punkten aus den vergangenen drei Spielen Unruhe zu fördern, das ist mindestens ein höchst unprofessionelles Verhalten.