Noch keine Tickets für das ausverkaufte Rheinderby?: Gewinnen Sie VIP-Karten für Fortuna gegen Borussia

Düsseldorf Das Rheinderby am kommenden Samstag elektrisiert bereits im Vorfeld die Massen. Die Düsseldorfer Arena ist gegen Gladbach seit Wochen ausverkauft. Wir bieten unseren Lesern die wohl letzte Möglichkeit, die begehrten Tickets zu ergattern.

Es ist das Duell am Rhein – Düsseldorf gegen Mönchengladbach. Die „Rheinische Post“ verlost mit „Schauma“ von „Schwarzkopf“ 1x2 VIP-Karten. Rufen Sie bis Freitag, 12 Uhr, unter 01379 88 30 27 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) an. Oder schicken Sie eine SMS mit dem Kennwort „rp3“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an die 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS).