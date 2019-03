Torhüter Michael Rensing

„Es war wieder so ein Spiel, bei dem wir davon ausgehen konnten, dass der Gegner mehr Ballbesitz haben würde und wir mehr laufen müssen. Aber wenn du dann so früh 3:0 führst, dann kehrt sich das auf die andere Seite um und es wird schwer für die – so war es dann auch. Am Ende standen dann ein Kampfsieg und weitere drei wichtige Punkte.“