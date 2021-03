12 Tore in 24 Spielen : Gladbach schnappt Fortuna Flügeltalent weg

Gladbach schnappt Fortuna Flügeltalent weg



Borussia Mönchengladbach verpflichtet Steffen Meuer von Fortuna Düsseldorf zur kommenden Saison. Wie unsere Redaktion bereits vor Wochen exklusiv berichtete, wollte auch Fortuna Meuer gerne behalten und hatte ihm schon vor einigen Wochen einen Profivertrag angeboten. Der 21-Jährige hat sich nun aber für einen Wechsel nach Mönchengladbach entschieden. „Er verfügt über großes Potenzial. Daher sind wir froh, dass er sich für einen Wechsel zu uns entschieden haben“, sagt Borussias Nachwuchsdirektor Roland Virkus.



Meuer steuerte in dieser Saison in 24 Regionalligapartien zwölf Tore bei. „Steffen ist ein vielseitig einsetzbarer Offensivspieler, der sich clever in den Räumen bewegt und enorm abschlussstark ist“, sagt Virkus.