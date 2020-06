Wieder keine Schützenhilfe der Dortmunder : Darum sind Fortunas Fans beim BVB empfindlich

Düsseldorf Es hätte für Fortuna in Leipzig ein Punktgewinn sein können, der Mut im Kampf um Rang 15 macht. Doch durch den Sieg der Mainzer im Parallelspiel gegen Dortmund, schwindet die Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt. Die Fans sind sauer auf den BVB, denn es gibt eine Vorgeschichte.

Es könnte ein so wichtiger Treffer sein, den Andre Hoffmann in der Nachspielzeit in Leipzig köpfte. Düsseldorfs Innenverteidiger traf zum 2:2 und sicherte damit einen Zähler, den vorher nur wenige für möglich gehalten hatten. Nur durch diesen Treffer wahrte Fortuna sich die realistische Chance, nach dem 34. Spieltag doch noch auf Rang 15 zu klettern. Dass es für dieses Szenario überhaupt diesen Treffer benötigte, lag an dem Mainzer 2:0-Sieg im Parallelspiel bei Borussia Dortmund.