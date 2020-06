Fortunas Gegner im Check : Im Hinspiel beim BVB hoffnungslos unterlegen

Düsseldorf Fortuna will im Spiel gegen Dortmund das 0:5 aus dem vergangenen Jahr vergessen und einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Der Borussia fehlt weiterhin Kapitän Marco Reus. Der Gegner im Check.

Die aktuelle Form Borussia Dortmund spielt eine eindrucksvolle Rückserie mit elf Siegen aus 13 Bundesliga-Spielen seit der Winterpause (11-0-2, 33 Punkte). Die einzigen Niederlagen gab es gegen Bayern München und Bayer Leverkusen. Fortuna hat in dieser Zeit nur zweimal gewonnen (2-7-4, 13 Punkte), ist damit Zwölfter der Rückrundentabelle.

Die personelle Lage Fortunas Mittelfeldspieler Marcel Sobottka ist wieder fit, nachdem er sich im Spiel gegen den FC Bayern eine Bänderdehnung zugezogen hatte und die Partie gegen Hoffenheim verpasste. Dafür muss Kapitän Oliver Fink mit einer Muskelverletzung aussetzen, die er im Training erlitt. Und auch Adam Bodzek fehlt, der gegen Hoffenheim seine zehnte Gelbe Karte sah. Borussia Dortmund reist ohne Dan-Axel Zagadou (Außenbandanriss), Mahmoud Dahoud (Knieverletzung) und Marco Reus (Aufbautraining) an.

Stärken und Schwächen Große Stärke des BVB ist die Offensive, die schon 81 Tore erzielt hat. Jadon Sancho ist mit 17 Toren und 16 Vorlagen einer der besten Scorer der Bundesliga, Erling Haaland hat zehn Tore in 764 Bundesliga-Minuten erzielt.

Stadt Düsseldorf bestätigt : DFB hat Interesse an Europa-League-Turnier

Fortuna gegen Dortmund : So würden wir aufstellen

Der direkte Vergleich 15 Düsseldorfer Siegen in der Bundesliga stehen 18 Niederlagen gegenüber, achtmal trennten sich die Teams Unentschieden. Auf eigenem Platz haben die Düsseldorfer eine positive Bilanz, siegten in neun von 20 Partien (9-6-5). Das jüngste Heimspiel (18. Dezember 2018) gewannen die Rot-Weißen 2:1 (Tore: Dodi Lukebakio, Jean Zimmer / Paco Alcácer). Davor (27. April 2013) gab es eine 1:2-Niederlage (Tore: Adam Bodzek / Nuri Şahin, Jakub Błaszczykowski). Gegen Dortmund feierten die Düsseldorfer in der Saison 1983/84 mit 7:0 auch ihren höchsten Bundesliga-Heimsieg (Tore: Manfred Bockenfeld, Rudi Bommer/2, Ralf Dusend/2, Gerd Zewe, Günter Thiele).