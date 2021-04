1:1 in Ahlen : Bornemann rettet der „Zwoten“ einen Punkt

Ahlen Lange Zeit sahen Fortunas Regionalliga-Fußballer bei Rot Weiss Ahlen wie der sichere Verlierer aus. Die Defensive wackelte in der ersten Hälfte bedenklich, offensiv lief auch nicht viel zusammen. Doch dann kam Timo Bornemann – und erzielte den 1:1-Ausgleich.

Michael Schneider musste tief in die Trikotkiste greifen. Weil Rot Weiss Ahlen – seinen Vereinsfarben entsprechend – in rot-weiß gestreiftem Dress auflief, kramte der Zeugwart von Fortunas Regionalliga-Fußballern aus der hintersten Ecke des Schrankes die schwarzen Ausweichtrikots hervor. In Oberhausen hatte die „Zwote“ in diesen Klamotten zuletzt verloren, bei den abstiegsbedrohten Ahlenern rettete sie auf den letzten Drücker ein 1:1.