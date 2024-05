VfL-Reporter erklärt Bochum kämpft gegen Fortuna um den Klassenerhalt und die Zukunft des Vereins

Ein großes Aber blieb indes immer: eine Anfälligkeit in der Defensive, die weder Letsch noch Butscher in den Griff bekamen. Späte Gegentore in Heimspielen gegen Mainz, Köln, Werder Bremen, Darmstadt oder der verspielte Sieg beim Absteiger aus Köln brachen Bochum schlussendlich das Genick in dieser Saison, in der ein einziger weiterer Punkt den direkten Klassenerhalt bedeutet hätte.