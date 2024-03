Finanzieren sie sich am Ende selbst? Fortuna gibt Hoffnung auf Verbleib von Tzolis und Johannesson nicht auf

Düsseldorf · Die Leihgaben aus Norwich und Kopenhagen bereiten dem Zweitligisten in dieser Saison große Freude. Ob er sie am Ende der Saison per Kaufoption fest verpflichten kann, entscheidet sich in den kommenden Wochen. Trainer Thioune will jedenfalls alles dafür tun.

17.03.2024 , 07:02 Uhr

