Nach Eklat um Vorstandschef Röttgermann : Fortunas Aufsichtsratsboss spricht Machtwort

Düsseldorf Im Streit um die Äußerungen von Vorstandschef Thomas Röttgermann hatte der oberste Aufseher des Kontrollgremiums bisher geschwiegen. Nun meldet sich Aufsichtsratsboss Björn Borgerding zu Wort und macht eine klare Ansage. Was er einfordert.

Björn Borgerding hat am Tag danach eine angekratzte Stimme. Beim 3:2-Sieg in allerletzter Sekunde von Fortuna gegen den Karlsruher SC hat der 39-Jährige entsprechend mitgelitten. Doch auch schon vor dem Anpfiff gab es gesteigerten Redebedarf. Borgerding und sein Vertreter Sebastian Fuchs hatten Vorstandschef Thomas Röttgermann zum Rapport einbestellt. Dem Vernehmen nach soll es dabei eine unmissverständliche Ansage gegeben haben, dass man die getroffenen Aussagen missbilligt.

In der offiziellen Version des Vereins liest sich das so: „Ich habe in meiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender gemeinsam mit meinem Stellvertreter Sebastian Fuchs am Montagabend ein klärendes Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Röttgermann geführt. Dabei haben wir als Aufsichtsrat unsere Position deutlich gemacht, dass seine Aussagen in der Öffentlichkeit in der Art und Weise sehr unglücklich und unpassend waren. Thomas Röttgermann teilt diese Auffassung und hat die entstandenen Irritationen nochmals bedauert.“