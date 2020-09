Kostenpflichtiger Inhalt: Fortuna-Profi will wechseln : Bisher nur ein Angebot für Karaman

Kenan Karaman noch im Trikot von Fortuna. Foto: RP/Christof Wolff

Düsseldorf Kenan Karaman will Fortuna gerne verlassen. Der Haken an der Sache: Bisher gibt es überhaupt erst ein Angebot für den 26-Jährigen – und das ist so mickrig, dass sich die Düsseldorfer damit überhaupt nicht beschäftigen. Nächste Woche könnte Bewegung in die Sache kommen.