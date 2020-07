Vertrag mit Talent verlängert : Fortuna bindet Appelkamp bis 2024

Düsseldorf Die erste Personalie für Fortunas Profikader nach dem Abstieg ist fix: Der Vertrag mit Shinta Appelkamp wurde bis 2024 verlängert. Der 19-Jährige kann im zentralen Mittelfeld und auf der rechten Außenbahn eingesetzt werden.

„Shinta Appelkamp hat in unserem Nachwuchsleistungszentrum eine tolle Entwicklung genommen. Er ist ein enorm lernwilliger und -fähiger Spieler, in dem wir eine Menge Potenzial für die Zukunft sehen“, ließ Sportvorstand Uwe Klein mitteilen. „Wenn er weiterhin so hart an sich arbeitet, wird er mit seiner Ball- und Passsicherheit sowie seiner Torgefahr aus dem Mittelfeld heraus auch bei den Profis auf sich aufmerksam machen.“