Neuer Vertrag : Fortuna bindet Hoffmann langfristig

Foto: Falk Janning 10 Bilder Das ist André Hoffmann.

Düsseldorf André Hoffmann hat seinen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf vorzeitig verlängert. Das teilte der Verein am Dienstagmorgen mit. Lutz Pfannenstiel ist froh, den 26-Jährigen an den Verein binden zu können.

André Hoffmann bleibt über seinen aktuellen Vertrag hinaus bei Fortuna Düsseldorf. Der Innenverteidiger hat seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel ist froh, dass der Verein Hoffmann halten kann: „Er passt wie die Faust aufs Auge zur Fortuna“, sagt er in einem in den sozialen Netzwerken vom Verein veröffentlichten Video zu der Vertragsverlängerung. Hoffmanns Vertrag lief noch bis 2020.

Hoffmann selbst nannte das „Wir-Gefühl“ und den Charakter in der Mannschaft als Hauptgrund, sich langfristig an die Fortuna zu binden. Der 26-Jährige war bereits am Aufstieg in die Bundesliga beteiligt. „Ich werde alles daran setzen, an der positiven Entwicklung der letzten Jahre weiterhin mitzuwirken“, sagt Hoffmann.

„André Hoffmann gehört mit all seinen Qualitäten auf und neben dem Platz zu den unumstrittenen Führungsspielern in unserer Mannschaft. Dass wir ihn langfristig an uns binden konnten, ist ein klares Zeichen in Richtung Zukunft. Wir möchten das Korsett unseres Teams zusammenhalten. Mit Blick darauf ist ‚Hoffi‘ ein ganz wichtiger Baustein“, sagt Pfannenstiel weiter.

In der vergangenen Saison verpasste Hoffmann einen Großteil der Spiele durch die Folgen einer Gehirnerschütterung. Er stand in 13 Partien insgesamt 1047 Minuten in der Liga auf dem Platz. In der neuen Saison will er zur Stammelf gehören. Im ersten Spiel der Saison setzte Trainer Friedhelm Funkel 90 Minuten auf den erfahrenen Innenverteidiger.

Im Januar 2017 war Hoffmann von Hannover 96 zur Fortuna gewechselt. Er hat 45 Pflichtspiele für die Düsseldorfer absolviert.

(rent)