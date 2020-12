Vertrag für Mittelfeldspieler Daniel Bunk : Fortuna bindet 16 Jahre altes Top-Talent langfristig

Düsseldorf In den kommenden Jahren soll eines der größten Talente der Fortuna das offensive Mittelfeld der ersten Mannschaft beleben: Daniel Bunk unterschrieb heute Morgen einen Vertrag bis 2025.

Fußballklubs sind normalerweise eher vorsichtig, wenn es um die Prognose einer Karriere von vielversprechenden Nachwuchskickern geht. Bei Daniel Bunk muss sich Fortuna also sehr sicher sein. Schließlich bezeichnen die Düsseldorfer den 16-Jährigen in der vereinseigenen Pressemitteilung als „Top-Talent“. Und als solches Top-Talent hat Fortuna Bunk nun mit einem Profivertrag bis 2025 ausgestattet.

„In der nächsten Spielzeit wird Bunk für die U19 der Rot-Weißen spielen, ehe er perspektivisch in den Profikader aufrücken soll“, heißt es vom Klub. 2012 schloss sich der damals 8-jährige Daniel Bunk der Fortuna an – nun hat er seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Am Flinger Broich durchlief der offensive Mittelfeldspieler sämtliche Jugendteams, wurde oftmals Kapitän seiner Mannschaften und Junioren-Nationalspieler.