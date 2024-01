Harmonie, Familie, Flanken „Bin ein Teamplayer“ – so tickt Fortuna-Winterzugang Christoph Daferner

Mit dem „Club“ hat er nun abgeschlossen, vorerst zumindest. „Für mich ist das jetzt eine sehr große Chance. Deswegen will ich den Blick in die Zukunft richten“, betont er. „Was war, das war. Im Fußball ist es ab und zu so, dass es bei manchen Stationen einfach nicht sein soll. Das ist auch in Ordnung, und jetzt ist das hier für mich ein Neuanfang.“