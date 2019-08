6:0-Testspielsieg : Fortuna bezahlt 6:0-Sieg in Meerbusch teuer

Kasim Adams, hier links gegen den Meerbuscher Julian Garcia Ramon, schied mit einer Oberschenkelverletzung aus. Foto: Falk Janning

Meerbusch Fortuna Düsseldorf gewinnt das Testspiel beim Oberligisten TSV Meerbusch 6:0. Das verletzungsbedingte Ausscheiden von Marcel Sobottka und Kasim Adams wiegt jedoch schwerer.

Es ist so eine Sache mit der Aussagekraft von Testspielen, erst recht, wenn sie während der Saison stattfinden. Zwar bieten sie den Spielern, die in den ersten Bundesligapartien der Saison noch nicht so zum Zuge gekommen sind, die Chance, sich zu zeigen. Es kann aber auch einiges schiefgehen – und das war bei Fortunas 6:0-Sieg beim TSV Meerbusch der Fall. In Marcel Sobottka und Kasim Adams schieden gleich zwei Profis, die in den nächsten Wochen den Anschluss an die Startelf finden wollten, ohne Einwirkung eines Gegenspielers verletzt aus.

Zunächst erwischte es Sobottka, der nach der Trinkpause in der 24. Minute nicht mehr zurück aufs Feld ging. „Die Adduktoren“, erklärte Chef-Physiotherapeut Carsten Fiedler knapp und führte den Mittelfeldspieler, mit einem Eisbeutel bepackt, in die Kabine. Zu diesem Zeitpunkt führte der haushohe Favorit bereits 3:0, doch das interessierte nach Sobottkas Pech niemanden mehr so wirklich.

Info Fortuna: Kastenmeier – Zimmer, Bormuth, Adams (46. Lofolomo), Contento – Tekpetey, Bodzek (46. Appelkamp), Sobottka (30. Bühler), Pledl – Ofori, Kownacki (46. Lobinger). Schiedsrichter: Pelzer (Kempen). Zuschauer: 750. Tore: 0:1 Bormuth (9.), 0:2 Pledl (13.), 0:3 Ofori (24.), 0:4 Bormuth (33.), 0:5 Ofori (52.), 0:6 Tekpetey (56.).

Dennoch war es sehenswert, wie sich der Bundesligist vor dem Kasten durchsetzte. Bereits in der neunten Minute wuchtete Robin Bormuth einen Eckball von Jean Zimmer per Kopf ins Netz, dann schlossen Thomas Pledl und Kelvin Ofori jeweils flüssig vorgetragene Kombinationen ab. Als es dann nach der Trinkpause wieder aufs Feld ging, beseitigte Bormuth mit seinem zweiten Kopfballtreffer die letzten Fragen zum Ergebnis. Bitter jedoch, dass Bormuth wenig später gleich die nächste Aufgabe bekam: im Auftrag seines Innenverteidiger-Kollegen Adams zur Bank zu laufen und dessen Wechselwunsch kundzutun. Die Leihgabe der TSG Hoffenheim griff sich mit Muskelbeschwerden an den hinteren Oberschenkel.