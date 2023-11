Ein besonderes Geschenk Warum Fortuna-Betreuer Kriszio beim Trainingsspiel der Profis mitmachen durfte

Drei Jahre lang hat er sich als Betreuer gemeinsam mit Oliver Paashaus darum gekümmert, dass es dem Zweitliga-Team an nichts fehlt, was es braucht: an frischen Trainingsklamotten, an einer vorbereiteten Kabine am Spieltag – und an so vielem mehr. Nun macht sich der 35-Jährige allerdings selbstständig und verlässt Fortuna deshalb auf eigenen Wunsch. Im Heimspiel gegen Schalke wird Kriszio am übernächsten Wochenende zum letzten Mal im Einsatz sein.