Saisonvorbereitung : Fortuna testet gegen Ligakonkurrent Bochum

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf und der VfL Bochum haben sich auf die Austragung eines Testspiels im Rahmen der Saisonvorbereitung auf die 2. Bundesliga geeinigt. Das gaben beide Klubs am Mittwochnachmittag bekannt.

Der erste Testspielgegner der Saisonvorbereitung steht fest. Fortuna Düsseldorf und der künftige Zweitliga-Konkurrent VfL Bochum haben sich auf die Austragung eines Testspiels geeinigt. Das gaben beide Klubs am Mittwoch bekannt. Wann die Partie stattfindet, teilten sie nicht mit. Den Saisonvorbereitungsplan will der Verein in dieser Woche bekannt geben.

Fortuna startet am Montag in die Vorbereitung

Trainingsauftakt und -lager : Fortuna startet am Montag in die Vorbereitung

Vom 24. bis 28. August wird Fortuna ein Kurztrainingslager in den Niederlanden (in der Nähe von Venlo) beziehen. Traditionell waren die Düsseldorfer im Sommer sonst im Trainingslager in Maria Alm am Hochkönig.