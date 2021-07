3:0-Sieg gegen Leuven : Fortuna besteht Generalprobe vor Ligaauftakt souverän

Düsseldorf Fortuna hat die Generalprobe vor dem Saisonauftakt bestanden. Gegen den belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven gewannen die Düsseldorfer souverän 3:0. Zugang Dragos Nedelcu feierte sein Startelf-Debüt im Team von Christian Preußer.

Der Aberglaube besagt, dass es ein gutes Omen sei, die Generalprobe zu verpatzen. Demzufolge dürfte der Ligastart für Fortuna am kommenden Sonntag beim SV Sandhausen ziemlich in die Hose gehen. Im letzten Testspiel gegen Oud-Heverlee Leuven gewannen die Düsseldorfer 3:0.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer für alle abergläubischen Fortunen gibt es natürlich dennoch: Der Anstoß musste um 15 Minuten nach hinten verschoben werden. Grund dafür war, dass sowohl Schiedsrichter Mitja Stegemann als auch der belgische Gast auf der Autobahn nach Düsseldorf im Stau standen. So ganz reibungslos lief es dann also doch nicht – und somit bleibt auch für die Partie in Sandhausen Hoffnung.

Doch zurück zu Fortunas Generalprobe: Das Spiel gegen den belgischen Erstligisten diente als echte Standortbestimmung. Denn auch die Belgier befinden sich in der Endphase der Vorbereitung und wollten sich in Düsseldorf ein gutes Gefühl für den Saisonauftakt holen. Die vergangene Saison schloss der Aufsteiger in der belgischen Jupiler Pro League auf dem elften Tabellenplatz ab. Mit nur drei Punkten Rückstand auf Platz 8, der den Flamen die Teilnahme an der Qualifikation zur Conference League beschert hätte, war man dem europäischen Geschäft sogar wesentlich näher als den Abstiegsrängen.

Der Gegner war also durchaus ernstzunehmen. Trainer Preußer stellte seine Mannen in einem 4-3-3-System auf. Dragos Nedelcu stand als einziger Zugang direkt in der Startelf. So hatte er auch die Chance, sich auf dem Platz zum ersten Mal von der Stimmung in der Düsseldorfer Arena zu überzeugen. Gegen Leuven durften zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder Fans ins Stadion. 2.895 Zuschauer schafften es an einem sonnigen Samstagnachmittag nach Stockum.

Die Partie wachte zum ersten Mal so richtig in der 16. Minute auf, als Leuven-Spieler Louis Patris etwas übermotiviert einen Freistoß von Edgar Prib klären wollte und die Hereingabe so ins eigene Netz beförderte. Rouwen Hennings erhöhte dann kurz vor dem Pausenpfiff per Elfmeter auf eine beruhigende 2:0-Führung.

Was auffiel: Fortuna konnte das von Preußer gewünschte Pressing-Spiel schon recht gut umsetzen. Immer wieder gewann man dadurch in der gegnerischen Hälfte den Ball. Vorteil daran: Der Weg zum Tor ist dadurch nicht mehr allzu weit. Aber auch im eigenen Spielaufbau war Fortuna recht gefällig. Und so zeigte Nedelcu in der 52. Minute, wofür er unter anderem geholt wurde. Ein Pass in die Tiefe, eine Ablage von Rouwen Hennings, eine Verlagerung von Kristoffer Peterson und schon war Matthias Zimmermann freigespielt. Der Rechtsverteidiger blieb cool und erhöhte auf 3:0.