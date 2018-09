Fortuna Düsseldorf: Beste Stimmung vor dem Nürnberg-Gastspiel

Düsseldorf Am Samstag um 15.30 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel beim Mitaufsteiger. 1800 Fans begleiten die Düsseldorfer nach Mittelfranken.

Die personelle Lage: Fortuna muss in Mittelfranken auf Benito Raman verzichten. Der belgische Angreifer hat sich gegen Leverkusen das Knie leicht verdreht, und nun will Trainer Friedhelm Funkel kein Risiko eingehen. „Für Benito rückt Havard Nielsen in den Kader“, berichtet der Coach. Der Norweger ist nach überstandenen muskulären Problemen erstmals in dieser Saison im Kader und wird für seine gute Leistung in der zweiten Mannschaft belohnt, als er beim 2:1 gegen den SC Wiedenbrück einen Treffer erzielte und einen vorbereitete. Weiterhin fehlen Oliver Fink (Achillessehnenprobleme), Andre Hoffmann (Nachwirkungen einer Gehirnerschütterung), Diego Contento (Kreuzbandriss), Kenan Karaman (Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Aymen Barkok, der allerdings soweit wieder hergestellt ist, dass er gegen Schalke am 6. Oktober zur Verfügung stehen könnte.