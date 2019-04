Fußball-Bundesliga : Fortuna bestätigt Trennung von Vorstandschef Schäfer

Düsseldorf Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat die bevorstehende Trennung von Vorstandschef Robert Schäfer nun auch offiziell bestätigt. Unserer Redaktion hatte darüber bereits am Samstag exklusiv berichtet.

Fortuna Düsseldorf trennt sich von seinem Vorstandsvorsitzenden Robert Schäfer. Der Aufsichtsratschef des Fußball-Bundesligisten, Reinhold Ernst, bestätigte dies nur wenige Stunden vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen den FC Bayern München (15.30 Uhr). „Seit längerem überlegen wir, wie wir uns für die Zukunft neu aufstellen. Richtig ist, dass wir Robert Schäfer dies mitgeteilt haben“, sagte der 57-jährige Ernst. Zuerst hatte unsere Redaktion am Samstag darüber berichtet. Ernst betonte: „Wir befinden uns schon länger in Gesprächen mit Robert Schäfer über eine einvernehmliche Trennung.“ Unsere Redaktion konfrontierte Schäfer am Samstag Mittag mit den Nachrichten aus dem Aufsichtsrat. Schäfer zeigte sich gefasst, wollte sich aber nicht zum Stand der Dinge um seine Person äußern. „Es gibt von mir gerade nichts zu kommentieren“, sagte er.