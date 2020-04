Kalenderblatt 8. April : Als Fortuna Borussia Mönchengladbach aus dem Pokal schoss

Düsseldorf Am 8. April 1971 besiegte die Elf von Trainer Heinz Lucas den Bundesliga-Tabellenführer im DFB-Pokal-Viertelfinale mit 3:1. Teil elf unserer Kalenderblatt-Serie.

Das mit 24.000 Zuschauern ausverkaufte Paul-Janes-Stadion bebte: Am 8. April 1971, heute vor 49 Jahren, überrannte Fortuna Düsseldorf Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach sensationell mit 3:1. Zur Halbzeit lagen die Rot-Weißen um Trainer Heinz Lucas nach einem frühen Treffer von Herbert Laumen (19.) noch mit 0:1 zurück. Doch nach der Pause spielte der gastgebende Außenseiter den Favoriten förmlich an die Wand. Robert Begerau (60.), Hilmar Hoffer (83.) und Rainer Geye (89.) erzielten die Tore zum verdienten Erfolg der Fortunen. Es war die Geburtsstunde einer großen Mannschaft, die wenig später mit großem Selbstbewusstsein die Aufstiegsrunde in die Bundesliga absolvierte, zum zweiten Mal ins Fußball-Oberhaus einzog und dort in den Folgejahren für Furore sorgte.