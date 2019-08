3:2 gegen Eibar : Fortuna siegt dank Ampomah-Doppelpack bei Saisoneröffnung

Düsseldorf Rund 3500 Zuschauer kamen an den Flinger Broich. Sie sahen ein munteres Spiel von Fortuna Düsseldorf gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar, das die Elf von Trainer Friedhelm Funkel mit 3:2 (1:1) gewann.

Funkel setzte beim letzten Auftritt vor dem ersten Pflichtspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr) in der ersten Pokalrunde in Villingen auf ein 4-5-1-System. Als einzige Spitze agierte Rouwen Hennings. Seine ärgsten Konkurrenten Dawid Kownacki und Kenan Karaman fehlten verletzt. Im zentralen Mittelfeld durfte Zugang Lewis Baker neben Marcel Sobottka und Alfredo Morales ran. Die Leihgabe vom FC Chelsea ließ ihre Qualitäten am Ball aufblitzen, verteilte mehrere Bälle intelligent.