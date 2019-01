Kommentar zum Sieg in Augsburg: Fortuna hat die Vergangenheit besiegt

Kommentar zum Sieg in Augsburg

Fortuna feiert den späten Siegtreffer in Augsburg. Foto: rp/CHRISTOF WOLFF

Meinung Augsburg Der 2:1-Sieg in Augsburg war für Fortuna Düsseldorf ein perfekter Rückrundenstart. Doch er war noch mehr als das: Der Aufsteiger streifte gleich mehrere Schatten ab.

Fortunas 2:1-Erfolg beim FC Augsburg kann gar nicht hoch genug bewertet werden. Nicht dass die Düsseldorfer ein Fußball-Feuerwerk gezündet hätten – nein, sie kämpften sich nach schwachem Beginn mit großem Arbeitsaufwand in die Partie hinein, besiegten so den inneren Schweinehund und letztlich auch den Gegner. Weil der Wille des Funkel-Teams, dieses für den Abstiegskampf so wichtige Spiel gewinnen zu wollen, schlichtweg größer war als der der Gastgeber. Eine immens wichtige Qualität.