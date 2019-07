6:0 gegen Sportfreunde Siegen : Tekpetey feiert Torpremiere im Fortuna-Trikot

Siegen Fortuna hat auch das zweite Testspiel der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison gewonnen. Beim Oberligisten Sportfreunde Siegen feierten die Düsseldorfer einen 6:0-Sieg. Neuzugang Bernard Tekpetey feierte eine sehenswerte Torpremiere.

Trotz der schweren Beine nach einwöchigem Trainingslager: Fortuna setzte sich am Montagabend bei den Sportfreunde Siegen ganz souverän mit 6:0 (3:0) durch. Die Düsseldorfer Bundesligakicker machten auf der Rückreise vom Wiesensee beim Oberligisten Station. Und was sie da vor 1376 Zuschauern im Leimbachstadion boten, sah ganz ansprechend aus. Gute Aktionen hatte im ersten Durchgang Zugang Bernhard Tekpetey, auf den alle Augen gerichtet waren, weil er zum ersten Mal im neuen Fortuna-Trikot spielte. Was der schnelle Stürmer da anstellte, hatte durchweg Hand und Fuß. Seine spektakulärste Aktion: Ein Treffer aus knapp 20 Metern in den Winkel zum 3:0 (31.). Die anderen Treffer markierten Oliver Fink (15.), Rouwen Hennings (27.), Havard Nielsen (68), Niko Gießelmann (73.) und Timo Bornemann (86.). Nielsen verschoss einen Foulelfmeter (79.).