Fortuna-Zugang : Tekpetey bringt den Faktor Schnelligkeit mit

Westerburg Der bislang zäheste Transfer des Fußballsommers ist endlich durch: Benito Raman ist Schalker, der junge Ghanaer im Gegenzug ein Fortune. Unterm Strich machen die Düsseldorfer einen dicken Gewinn.

Seit Freitagnachmittag hat das Hin und Her endlich ein Ende. Fortuna verkündete um Punkt 15 Uhr, dass Tekpetey für zwei Jahre ausgeliehen werde und der Verein anschließend eine Kaufoption besitze. Wenig später machte sich der Ghanaer bereits auf den Weg zum Wiesensee nahe dem Westerwald-Städtchen Westerburg, wo Fortuna ihr erstes Trainingslager im Rahmen der Sommervorbereitung absolviert.

Er sei sehr froh, endlich bei Fortuna angekommen zu sein, gab der 21-Jährige zu Protokoll. „Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen und meinem ersten Eindruck von der Fortuna habe ich ein sehr gutes Gefühl“, erklärte Tekpetey. „Meine erste Aufgabe wird es nun sein, mich in die Mannschaft zu integrieren. Über längere Sicht möchte ich dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen.“ Dabei werden ihn seine neuen Kollegen sicher schnell davon überzeugen, dass es auch in Fortunas zweiter Saison im deutschen Oberhaus nur um den Klassenerhalt gehen kann.

Tekpetey kann mit seiner Schnelligkeit durchaus ein Faktor für den Erfolg werden. Fortuna hatte sich bereits früher für den Afrikaner interessiert, der von Schalke an den SC Paderborn verkauft worden war. Als die Ostwestfalen dann aber nicht zuletzt dank Tekpetey enormen Erfolg hatten und sogar in die Bundesliga aufstiegen, machte Schalke von seiner Rückkauf-Option Gebrauch – und so wurde Tekpetey zur Verhandlungsmasse im Transfergerangel um Fortunas Zehn-Tore-Stürmer Benito Raman, den es nach Gelsenkirchen zog.