18-jähriges Talent : Fortuna bereitet Profi-Vertrag für Siebert vor

Düsseldorf Das 18-jährige Abwehrtalent hat sich in den Vordergrund gespielt. Nun soll er Profi werden. Noch liegt dem Spieler und den Beratern kein Angebot vor. Das soll sich aber in den kommenden Wochen ändern.

Uwe Rösler hat früh klargemacht, dass er sich als Trainer sieht, der die Jugend fördern möchte. Er sprach bereits direkt nach dem Abstieg davon, die Durchlässigkeit von Fortunas Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) zum Profiteam erhöhen zu wollen. Da liegt er mit Sportvorstand Uwe Klein auf einer Wellenlinie. In Shinta Appelkamp, Dennis Gorka und Nikell Touglo haben bereits drei Spieler aus dem NLZ Profiverträge unterschrieben. Nach Möglichkeit soll ein weiterer dazu kommen: Jamil Siebert. Noch liegt dem Spieler zwar kein Angebot vor, doch das wird sich aller Voraussicht nach, in dieser oder nächster Woche ändern.

„Wir haben Jamil bewusst mit in die Vorbereitung genommen und er hat sich in den vergangenen Wochen gut präsentiert“, sagt Klein auf Anfrage. „Wir sind weiter im Austausch mit Jamil über seine Zukunft bei der Fortuna.“ Nach Informationen unserer Redaktion hat Siebert die Verantwortlichen vor allem in den Testspielen gegen Arnheim und Paderborn überzeugt. Am Sonntag gab es dann Gespräche zwischen der sportlichen Führung und Siebert.