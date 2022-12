Benno Beiroth zum 80ten Wie Fortuna die Heimat eines Norddeutschen wurde

Beiroth hat eine lange Ära der Rot-Weißen mitgeprägt, in deutlich höheren Funktionen. Er war im Verein Spieler (als Amateur zwei Einsätze in der Bundesliga), Trainer und Leiter der Amateurabteilung. Er war Ligaobmann der Lizenzspieler, Mitglied des ehrenamtlich tätigen Präsidiums und des Beirats, wurde in den Wahlausschuss berufen und nun also erneut in den Kreis der Kassenprüfer. Mehr als ein halbes Jahrhundert schlägt sein Herz für Fortuna, er ist seit 2013 Ehrenmitglied. Am 10. Dezember feiert er seinen 80. Geburtstag.