Ihm winkt die Europa League Fortuna-Linksverteidiger Böckle nach Münster-Leihe vor dem endgültigen Absprung

Zu behaupten, Benjamin Böckle habe in Düsseldorf sein Glück gefunden, wäre wohl ziemlich vermessen. Vor zwei Jahren war der Linksverteidiger vom FC Liefering, dem zweitklassigen Farmteam des österreichischen Top-Klubs Red Bull Salzburg, zu Fortuna gewechselt, kam in der Folge aber gerade einmal auf mickrige 36 Zweitliga-Minuten. Im vergangenen Sommer ließ sich der 22-Jährige deshalb an Preußen Münster verleihen und entwickelte sich dort gut; in Düsseldorf hat er allerdings trotzdem keine Zukunft.