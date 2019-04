Neun Tore und drei Vorlagen : Fortunas Benito Raman läuft der Liga davon

Düsseldorf Der Belgier Benito Raman ist mit neun Treffern Fortunas bester Torjäger. Aus dem eigenwilligen Talent ist am Rhein ein gestandener Profi geworden.

Benito Raman ging ein gewisser Ruf voraus. Ein talentierter Stürmer sei er – aber zugleich ein Hallodri, der immer mal wieder durch private Eskapaden in den Klatschspalten lande. Nach inzwischen 19 Monaten bei Fortuna lässt sich festhalten: Man sollte nicht alles glauben, was so dahinerzählt wird. Denn Raman ist nicht ein einziges Mal unangenehm aufgefallen, und was noch viel wichtiger ist: Der 24-jährige Belgier wird sportlich immer besser. Hertha BSC kann ein Lied davon singen, denn Raman schnürte gegen die Berliner beim 2:1 am Samstag ebenso wie beim 4:1 im Düsseldorfer Hinspiel jeweils einen Doppelpack.