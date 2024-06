„Zwote“-Rückrundenzeugnis, Teil 1 – die Torhüter Dieser Keeper von Fortunas U23 hat dank starker Leistungen eine gute Perspektive

Genau wie die Saison von Fortunas Regionalliga-Fußballern kannte auch die Position des Nummer-eins-Keepers zwei Gesichter. Während in der Hinrunde noch Jungprofi Dennis Gorka bei der „Zwoten“ zwischen den Pfosten stand, erkämpfte sich Ben Zich in der Rückrunde seinen Platz, nachdem sich die Verantwortlichen dazu entschieden, Gorka nicht mehr in der Regionalliga einzusetzen, um die Entwicklung der jungen Keeper nicht zu blockieren. Doch Tobias Pawelczyk und Fabian Eutinger sammelten gegen Ende der Serie auch noch ein paar Minuten. Die Einzelkritik.