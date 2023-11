Beim 0:1 in Fürth Bei Fortuna grüßt weiter das Murmeltier

Es war wieder das alte Lied bei Fortuna, und das in doppeltem Sinne. Zum einen ist da die trostlose Bilanz im Fürther Sportpark Ronhof: In 15 Spielen dort haben die Düsseldorfer ein einziges Mal gewonnen, aber nun elf Mal verloren. Das 0:1 am Sonntag war dabei die achte Pleite in Folge beim grün-weißen „Kleeblatt“.