Internationale Auszeichnung Diesen Riesenerfolg hat „Fortuna für alle“ bereits errungen

Fortuna Düsseldorf wurde bei den diesjährigen World Football Summit Awards für das Projekt „Fortuna für alle“ in der Kategorie „Most Impactful Branding Initiative“ nominiert. Bei dem Branchen-Gipfel in Sevilla am 20. und 21. September stehen neben Fortuna Düsseldorf außerdem auch das Fußballportal „433“ und der 19-malige italienische Meister Inter Mailand in der gleichen Kategorie auf der Bühne. Doch das Ergebnis steht jetzt schon fest! Fortuna wird mit dem Award ausgezeichnet.