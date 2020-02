Fortuna zu Gast in Wolfsburg : So würden wir aufstellen

Soll er spielen oder nicht? Markus Suttner. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Zwei Spiele, ein Sieg, ein Unentschieden – so lautet die Bilanz von Fortuna-Trainer Uwe Rösler. Auch beim VfL Wolfsburg will Fortuna am Samstag Zählbares mitnehmen. Hier sind Aufstellungsvorschläge unserer Reporter.

Mit dem Pokalsieg beim 1. FC Kaiserslautern im Rücken reiste der Fortuna-Tross am Freitag nach Wolfsburg. Beim VfL soll am Samstag (15.30 Uhr/ Live-Ticker) der nächste Erfolg folgen. Nicht mit dabei sind Zack Steffen (Knieprobleme), Adam Bodzek (Adduktorenverletzung), Steven Skrzybski (Oberschenkelzerrung), Kenan Karaman (Aufbautraining) und Dawid Kownacki (Knie-OP). Dafür kehrt Zack Steffen wohl in den Kader zurück. Unsere Fortuna-Reporter haben erneut ihre eigenen Ideen, wie Uwe Rösler aufstellen sollte:

Die Wunschelf von Bernd Jolitz: ein 3-5-2. Foto: Lineup11

Das größte Fragezeichen bei der Aufstellung für das Wolfsburg-Spiel stand zunächst hinter den Torhütern. Zack Steffen hatte eine Woche voll trainiert, aber am Freitag war klar: Es reicht nicht, das Knie macht erneut Probleme. Michael Rensing hatte sich gegen Frankfurt auf die Bank gesetzt, obwohl er unter einem Infekt litt, stellte sich in den Dienst der Mannschaft – dafür war er dann in Lautern richtig krank, und selbst wenn er jetzt wieder trainiert hat, wird er nicht bei hundert Prozent sein. Deshalb ist Florian Kastenmeier die richtige Lösung, zumal da er nach seinen Schnitzern in den ersten Partien durch ein Stahlbad gegangen ist und gegen Frankfurt sowie im Pokal bewiesen hat, dass er stabil geworden ist.

Am System wird sich nichts ändern, da Uwe Rösler das 3-5-2 schätzt und Fortuna sich bereits daran gewöhnt hat. Allerdings bietet sich gegen Wolfsburg mit dem extrem kopfballstarken Sturmtank Wout Weghorst an, drei ebenfalls kopfballstarke Spieler in die Dreierkette zu stellen – deshalb sollten an der Seite des gesetzten Kaan Ayhan Andre Hoffmann und Winterzugang "Zanka" Jørgensen stehen. Im Mittelfeld hat Marcel Sobottka verdient, von Beginn an aufzulaufen und von den Qualitäten seiner Nebenleute Valon Berisha und Kevin Stöger zu profitieren.

Auch Patrick Scherer wählt das Rösler’sche 3-5-2. Foto: Lineup11

Auch ich sehe keinen Sinn darin, gerade jetzt den Torhüter zu wechseln. Kastenmeier hat in beiden Spielen unter Rösler souverän gehalten und keinen Anlass gegeben, ihn nun gegen Rensing auszutauschen. Auch Steffen sollte sich erst einmal hinten anstellen müssen. In der Defensive hat „Zanka“ Jørgensen zwar sein Debüt gegeben, dennoch würde ich in der Liga noch einmal die Variante mit Markus Suttner als Innenverteidiger bevorzugen.